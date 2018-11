Man die familie verloor door noodweer in Sicilië, doet zijn verhaal

Het drama op Sicilië eergisteren, toen negen mensen uit dezelfde familie verdronken in hun huis, had nog erger kunnen zijn. Eén man, Giuseppe Giordano, is ontsnapt omdat hij op dat moment net buiten was. Hij kon zich vastklampen aan een boom. Ook één van zijn dochters en haar oom konden ontsnappen omdat ze net naar de winkel waren.

Giordano verloor zaterdag negen mensen van zijn familie door een gigantische modderstroom die via een put naar binnenkwam. Zijn familie was op dat moment in het huis. “Ik zag nog dat ze probeerden te ontsnappen naar de andere kamer”, zegt Giordano. “Ik zag hoe mijn oudste zoon zijn zusje van één jaar in de lucht stak en riep: Papa, ik heb haar. En dan werd ik weggekatapulteerd.”

Giordano is alles kwijt en het huis is Sicilië is volledig verwoest. De man wordt ondersteund door mensen uit het dorp en zijn vrienden.

In totaal kwamen nu al zeker 31 mensen om door het noodweer in Italië. Er komt veel kritiek op de verouderde infrastructuur en de bouwovertredingen in Italie. Ook het huis waar de 9 slachtoffers vielen lag vlak aan de rivier.

