Maduro zegezeker naar stembus

In Venezuela zijn de eerste kiezers naar de stembureaus getrokken, om hun stem uit te brengen in de presidentsverkiezingen. Die zullen hoogstwaarschijnlijk een tweede ambtstermijn opleveren voor president Nicolas Maduro, ondanks de diepe economische en politieke crisis waar het land in verkeert.

De stembureaus gingen open om 6 uur 's morgens lokale tijd, en zullen om 18 uur lokale tijd sluiten. Zittend president Nicolas Maduro neemt het op tegen oppositiekandidaat Henri Falcón, de evangelische predikant Javier Bertucci en de afvallige socialist Reinaldo Quijada.

Maar zij maken volgens analisten geen schijn van kans. Alles wijst erop dat Maduro vandaag herverkozen wordt. Een groot deel van de bevolking ziet hem als de opvolger van Hugo Chavez, die het land welvaart bracht.

Plastic kaart

Een andere grote troef van de president is het ‘Carnet de la Patria’, een kleine plastic kaart waarmee Venezolanen sociale huisvesting, beurzen en levensmiddelen krijgen. Maar de overheid gebruikt de kaart ook om te weten wie er is gaan stemmen en Madura beloofde al geschenken voor wie dat effectief doet.

Toch wordt gevreesd dat minder dan de helft van de Venezolanen zal gaan stemmen, omdat de oppositiecoalitie MUD opriep tot een boycot. Ze ziet de verkiezingen als een schijnvertoning, met als enige doel het legitimeren van een voortzetting van Maduro's heerschappij.

Voedsel en medicijnen tekort

Venezuela verkeert niet in één crisis, maar in verschillende crisissen. In de supermarkten zijn de rekken leeg en aan voedsel geraken is er bijna onmogelijk geworden. Wie wel nog iets kan vinden, kan het niet betalen, want door de hyperinflatie in het land is geld niks meer waard. Niet alleen voedsel is schaars, ook medicijnen. In de ziekenhuizen sterven daardoor steeds meer kinderen omdat er niet genoeg geneesmiddelen meer zijn.

Of Maduro ondanks de problemen in het Zuid-Afrikaanse land toch aan een tweede ambtstermijn mag beginnen, weten we vanavond.