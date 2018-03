Madsen beschrijft gruwel 'duikbootmoord'

In Kopenhagen staat de Deense uitvinder Peter Madsen terecht voor de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall, de zogenaamde ‘duikbootmoord’. Hij beschreef in de rechtbank hoe hij haar lichaam in stukken sneed en dumpte in zee, maar meer details wou hij er niet over kwijt omdat hij het zelf “te gruwelijk” vond. Toch blijft Madsen erbij dat hij niet schuldig is voor haar dood.

De uitvinder verklaarde vandaag dat hij Kim Wall wel in stukken moest snijden, omdat hij haar anders niet uit de duikboot kreeg. “Het was een krankzinnige situatie. Ik heb alles gebruikt wat ik op de boot kon vinden om haar lichaam in stukken te snijden”, zei hij.

Op de zitting toonde de openbaar aanklager een schroevendraaier van bijna een halve meter groot. Volgens hem is Kim Walls lichaam met een dergelijk wapen toegetakeld.

“Slechte film”

Zelfs voor Madsen was het te gruwelijk om te vertellen wat er precies gebeurd is. “Het is zo vreselijk dat ik er eigenlijk niets over wil vertellen. Ik kan alleen zeggen dat het verschrikkelijk was”, zei hij.

Over hoe hij de journaliste in stukken sneed, zei hij alleen dat het was “zoals in een slechte film”. Meer details gaf Peter Madsen niet.

Relevant

Verder weidde de uitvinder uitgebreid uit over duikboten, raketten en zijn vorige projecten. Zijn advocaat en de rechter vroegen hem meermaals om zich te beperken tot wat relevant is.

Op de eerste zitting beweerde Madsen dat hij de vrouw niet heeft gedood, maar dat ze stierf door uitlaatgassen aan boord. Ook vandaag herhaalde hij dat hij niet schuldig is. Morgen gaat het proces tegen de Deense uitvinder verder.

