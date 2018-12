Macron veroordeelt geweld gele hesjes: "Ze willen enkel chaos"

De Franse president Emmanuel Macron veroordeelt scherp het gewelddadige protest van ‘gele hesjes’ in Parijs vandaag. “Ik zal nooit geweld aanvaarden”, zei Macron tijdens de G20-top in Buenos Aires.

“Wat vandaag gebeurde in Parijs heeft niets te maken met de vreedzame uiting van legitieme woede”, zei Macron. “Geen enkele zaak rechtvaardigt het aanvallen van hulpdiensten, plunderen van winkels, in brand steken van publieke of private gebouwen, het bedreigen van voorbijgangers of journalisten of het besmeuren van de Arc de Triomphe.”

“De schuldigen van dit geweld willen geen verandering of verbetering”, vervolgt Macron. “Ze willen enkel chaos. Ze verraden de zaak die ze beweren te dienen en manipuleren ze. Ze zullen geïdentificeerd worden en verantwoordelijk gesteld voor hun daden voor het gerecht.”

“Ik zal steeds protesten respecteren. Ik zal steeds naar tegenstanders luisteren. Maar ik zal nooit geweld aanvaarden.”

