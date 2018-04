Macron verdedigt aanval op Syrië

De Franse president Emmanuel Macron heeft de aanval op Syrië emotioneel verdedigd in het Europees Parlement in Straatsburg. Hij moest er de rol van Frankrijk in de luchtaanval van afgelopen weekend verantwoorden.

Macron reageerde op de kritiek van enkele Europarlementariërs door te zeggen dat Frankrijk niét onbewogen blijft bij de beelden van omgekomen kinderen en vrouwen in gifgasaanvallen.

Applaus

“Verdedigen we onze rechten en principes door te zeggen dat ze enkel voor ons zijn, en dat realiteit voor de anderen is?” klonk het bij een geagiteerde Macron. Hij kreeg er applaus voor van het parlement.

Humanitaire hulp

Hij voegde er ook aan toe dat Frankrijk vijftig miljoen euro zal investeren in humanitaire hulp voor Syrië. Het geld zal uitbesteed worden aan ngo’s en VN-organisaties ter plekke. Volgens de Verenigde Naties hebben dertien miljoen mensen, waaronder zes miljoen kinderen, die hulp dringend nodig.

