Macron: “Samen met VS Syrië heropbouwen”

De Franse president Emmanuel Macron heeft gezegd dat hij, samen met de Verenigde Staten, Syrië wil heropbouwen als de oorlog er tot een einde gekomen is. Hij was te gast in een interview op de Amerikaanse televisie. Macron vergadert morgen met zijn Amerikaanse collega Donald Trump.

“Als we de oorlog tegen IS hebben beëindigd, als we Syrië definitief en totaal verlaten, dan laten we het land, ook politiek gezien, in handen van het Iraanse regime, van Bashar al-Assad en dat soort kerels,” klinkt het. Na het einde van de oorlog tegen Islamitische Staat wil Macron samen met de Verenigde Staten, maar ook met andere bondgenoten, “zelf met Turkije en Rusland,” het land heropbouwen.