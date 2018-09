Maakt Zweden vandaag forse ruk naar rechts?

In Zweden vinden vandaag parlementsverkiezingen plaats en die beloven spannend te worden. Er wordt vooral uitgekeken naar de rechts-populistische anti-migrantenpartij Zweden Democraten. Volgens de peilingen gaan die een forse sprong voorwaarts maken. Zweden wordt dan het volgende Europese land waar extreemrechts helemaal doorbreekt.

De sociaaldemocraten van premier Stefan Löfven zouden fel terugzakken. En dat door het succes van de extreem-rechtse antimigrantenpartij Sverige Demokraterna of Zweedse democraten. Voor de premier staat er dus veel op het spel.

"De sociaaldemocratische linkse regering is een garantie dat de Zweedse Democraten, een extremistische partij, een racistische partij geen invloed zal hebben in de regering", zei premier Löfven vanmorgen.

Extreemrechts

Sverige Demokraterna wordt zo goed als zeker de op één na grootste partij. Haar leider Jimmie Åkesson wil een zachter imago, zoals Marine Le Pen met het Front National in Frankrijk. Ze hebben hun neo-naziverleden afgeworpen, en hun oud logo met een fakkel vervangen door een bloem in Zweedse kleuren. Maar het discours blijft even hard tegen migranten.

"Zij willen een veel hardere politiek voeren", vertelt Vlaming Bram De Meulemeester vanuit Zweden. "Zij zijn niet honderd procent tegen migratie, maar waar zij absoluut tegen zijn dat is dat je, wanneer je bent geïmmigreerd in Zweden, dat je dus een permanent OK krijgt om in Zweden een leven op te bouwen."

Met de vluchtelingencrisis ving Zweden in verhouding het hoogste aantal migranten van Europa op. En sommige Zweden voelen zich daardoor bedreigd. "Het gaat dan om arbeidsplaatsen, het gaat om migratie, het gaat om nieuwe culturen en geloven."

Cordon sanitaire

Geen enkele andere partij wil met de Sverige Demokraterna regeren. Maar misschien haalt daardoor noch links, noch gematigd rechts een meerderheid en dan zit Zweden met een politieke crisis.