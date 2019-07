Luchthavens in 1780? Trump blundert tijdens speech

Donald Trump heeft een opvallende blunder gemaakt tijdens zijn speech voor Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. “Het leger nam de luchthavens over”, klonk het, terwijl hij over eind 18de eeuw sprak. Bizar, want toen waren er helemaal nog geen vliegtuigen.

Trump maakte de fout in zijn 1 uur lange speech aan het Lincoln-monument in Washington. Hij is de eerste president in bijna zeventig jaar die het land toespreekt op de 4 juli, onafhankelijkheidsdag.

In zijn speech gaf een overzicht van alle verdiensten van het Amerikaanse leger doorheen de geschiedenis. Zo was er ook een passage over de Onafhankelijkheidsoorlog eind 18de eeuw. “Het leger bemande de lucht, viel de wallen aan, en nam de luchthavens over”, klonk het.

Alleen, luchthavens in 1780? De eerste vliegtuigen vlogen pas begin 19de eeuw rond, dus dat lijkt wat vergezocht.