Leiders zoeken oplossing voor asielcrisis

16 van de 28 Europese landen zijn vanmiddag samengekomen in Brussel voor een informele top over het Europese migratiebeleid. De minitop kwam er op initiatief van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het is de bedoeling de grote onenigheid tussen de landen weg te nemen, in de aanloop naar de grote top van eind komende week.

Het was Merkel die deze minitop wou, maar meteen is duidelijk dat we geen wonderoplossing voor het asielprobleem moeten verwachten. Het komt vooral neer op meningsverschillen wegwerken en neuzen in dezelfde richting krijgen.

“Daarom gaat het hier ook over bilaterale en trilaterale afspraken: over hoe we elkaar kunnen helpen, zonder dat we elke keer moeten wachten op alle 28 landen, maar kunnen overleggen over wat voor wie belangrijk is”, legt de Duitse bondskanselier uit.

Boycot Italië

De voorbije weken werd het verschil in aanpak tussen de landen te groot. Italië weigert schepen met vluchtelingen te laten aanmeren, vervolgens ook Malta. Spanje zet wel de deur open. Een gemeenschappelijk aanpak dringt zich op.

“Italië, met de nieuwe rechtse regering, wou de minitop in Brussel eerst boycotten, maar tekent toch present, met een eigen voorstel. “Een Italiaans voorstel dat volledig nieuw is, en bestaat uit zes voorwaarden en tien doelstellingen, met als einddoel een strikt beleid voor de regeling en het beheer van de migratiestromen, op een doeltreffende en duurzame manier”, zegt Italiaans premier Giuseppe Conte uit. Verdere details geeft hij echter niet.

Samenwerken

Op voorhand circuleerden al verschillende plannen: Europees president Donald Tusk wil opvangcentra buiten de EU, in Afrika, waar dan bekeken wordt welke vluchtelingen door mogen naar Europa en welke niet. De Franse president Macron en de Spaanse premier Sanchez willen dan weer gesloten centra binnen de EU.

Alle opties worden besproken, maar alleen door samen te werken, komen we eruit zegt Macron. “Laat ons nooit vergeten wie we zijn, en waar we vandaan komen. Laat ons nooit onze principes en onze waarden vergeten. En ik ben op dit punt onwrikbaar. Laat ons op zoek gaat naar een efficiënte oplossing, want wij staan ook borg voor de cohesie tussen onze landen en onze volkeren, en voor het Europa dat we willen behouden.”