Lavrov krijgt gesigneerd truitje van Rode Duivels

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft vandaag een ontmoeting gehad met zijn Russische ambtsgenoot Sergei Lavrov. Uiteraard stond ook het voetbal op de agenda, met de Rode Duivels die in Moskou op de affiche stonden tegen Tunesië. Reynders gaf zijn collega zelfs een gesigneerd truitje van de Duivels.

De beide ministers woonden na hun ontmoeting de wedstrijd in het Spartakstadion bij, samen met koning Filip in de VIP-box. Reynders maakte indruk met zijn sportief cadeautje: een Rode Duivels-shirt met de handtekeningen van alle Belgische spelers. Lavrov van zijn kant had de mascotte van het WK in Rusland en de officiële WK-bal meegebracht.

Vierde reis

Het was de vierde reis van Reynders naar Moskou, de tweede dit jaar. Lavrov benadrukte vooral de goede samenwerking op het vlak van energie met de levering van 8 miljoen ton LNG-gas vanuit Yamal naar de haven van Zeebrugge.

Daarnaast stonden ook politieke meningsverschillen op de agenda. Zo is Moskou niet van plan de sancties op te heffen die werden ingesteld na de annexatie van de Krim door Rusland in de lente van 2014.

"Openhartig gesprek"

Ondanks die sancties wil België opnieuw een echte dialoog met Rusland. Buitenlandse Zaken sprak van een "openhartig gesprek".

De Russen zijn ook bezorgd over de opbouw van militaire macht aan de westelijke grenzen met Rusland en plannen voor een permanente aanwezigheid in de Zwarte Zee. Standpunten werden uitgewisseld in het licht van de aanstaande NAVO-top in juli.