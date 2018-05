Lava veegt straten en huizen van de kaart in Hawaï

Op Hawaï zijn de inwoners die in de buurt van de vulkaan Kilauea wonen, gisteren even opnieuw naar huis mogen gaan om de meest noodzakelijke spullen op te pikken. De regio blijft bijzonder instabiel, met aardbevingen en uitbarstingen waarbij de lava tot zeventig meter de hoogte in wordt gespuwd. Meer dan twintig huizen zijn tot nu toe verwoest door de allesvernietigende lavastroom.

De Kilauea, een van de actiefste vulkanen ter wereld, spuwt sinds vorige week opnieuw rook, as en lava de lucht in. Het zijn uitbarstingen die gepaard gaan met zware aardbevingen. Tweeduizend inwoners van het gebied zijn verplicht geëvacueerd, maar een deel van hen mocht gisteren onder begeleiding opnieuw even naar huis om noodzakelijke spullen, geneesmiddelen en hun huisdieren op te halen. Gisteren werden geen nieuwe explosies waargenomen.

De dikke, zwarte lavastroom die op zijn brandende weg alles vernietigt wat hij tegenkomt, heeft ondertussen al 26 huizen verwoest. Gewonden vielen er voorlopig niet. De overheid waarschuwt toeristen en andere nieuwsgierigen om weg te blijven uit het gebied. “Dit is niet het moment om aan sightseeing te doen”, klinkt het.

Mogelijk nog maanden actief

Geologen waarschuwen voor dodelijke concentraties van zwaveldioxide. Door scheuren in de grond en asfalt komt op verschillende plaatsen giftige rook vrij. Hoe de toestand evolueert, valt af te wachten. Wetenschappers houden er wel rekening mee dat de Kilauea nog maanden actief kan blijven.

De vulkaan bevindt zich aan de zuidkust van het grootste eiland van Hawaï en ligt relatief ver van de toeristische centra. Het toerisme en het luchtverkeer zijn voorlopig niet verstoord. De vulkaan is al 35 jaar actief, maar meestal stroomt de lava de oceaan in. Het is een van de meest actieve vulkanen ter wereld.