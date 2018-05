Lava laat spoor van vernieling na in Hawaï

De lavastromen van de Kilauea-vulkaan laten een spoor van vernieling achter in Hawaï. Meer dan tientallen huizen werden al opgeslokt, tientallen anderen worden nog bedreigd. Intussen blijft de vulkaan genadeloos lava spuwen.

Op luchtbeelden is duidelijk te zien dat het een kwestie van geluk is: het ene huis is verwoest, het andere huis een paar meters verder blijft gespaard. Iedereen in de regio is al lang geëvacueerd, er is gelukkig dus enkel materiële schade.

Uitgebarsten

Kilauea barstte donderdag uit, na enkele weken van verhoogde activiteit. Daarom werden al verschillende plaatsen ontruimd. De lava stroomde massaal uit de scheuren op de flanken van de vulkaan. Dat leverde spectaculaire beelden op.

Kilauea is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Bij een uitbarsting in 1924 kwam een iemand om het leven, toen werden assen en stenen gedurende zeventien dagen de lucht in gespuwd.

