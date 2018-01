Lange wachtrijen voor Trump-boek

Het omstreden boek over Donald Trump ligt al in de winkelrekken in de Verenigde Staten, vier dagen vroeger dan voorzien. In het boek ‘Fire and Fury’ vertelt de auteur dat de medewerkers van Trump hem omschrijven als een klein kind en iemand die eigenlijk nooit president wilde worden. De Amerikaanse president probeerde de publicatie nog tegen te houden.

Auteur Michael Wolff heeft zijn boek naar eigen zeggen gebaseerd op tweehonderd interviews met mensen uit de entourage van Trump. En de conclusie die hij trekt, is niet mals. Zo schrijft Wolff dat Trump helemaal geen president wou worden en dat Melania in tranen uitbarstte bij het verkiezingsresultaat. Volgens de auteur omschrijven de medewerkers van de Amerikaanse president hem ook als een klein kind en een dommerik.

Het boek zou normaal gezien pas dinsdag in de rekken liggen, maar de publicatie werd vooruitgeschoven naar 9 uur lokale tijd (15 uur Belgische tijd). Al van voor middernacht verzamelden honderden mensen voor de boekenwinkels om een exemplaar in handen te krijgen. In sommige winkels waren alle boeken in minder dan twintig minuten verkocht.

Gerechtelijke stappen

De publicatie werd vervroegd nadat de advocaat van Trump gedreigd had met gerechtelijke stappen. Ze willen de auteur Michael Wolff, de uitgeverij Henry Holt en voormalig adviseur Steve Bannon achtervolgen wegens laster. Die laatste heeft zich in het boek kritisch uitgelaten over de Amerikaanse president. De afgelopen dagen noemde het Witte Huis het boek al een complete leugen en ‘fake news’.

De auteur zelf is niet onbesproken. Hij schrijft columns voor Vanity Fair en New York Magazine en schreef intussen ook al zeven andere boeken. Wolff kreeg eerder al de kritiek dat hij onbevestigde roddels verwerkt in zijn columns en een aantal van zijn bronnen gaven in het verleden te kennen dat ze verkeerd geciteerd zijn.

Wolff zelf zegt dat hij voldoende documentatie heeft. “Ik heb opnames en nota’s, en ik ben op elke manier comfortabel bij alles wat ik in dit boek heb geschreven. Mijn geloofwaardigheid wordt in twijfel getrokken door een man die wellicht nog ongeloofwaardiger is dan iemand op deze aarde ooit is geweest.”