Krijgt legendarische Concorde opvolger?

Nasa heeft aan Lockhead Martin gevraagd om een nieuw supersonisch passagiersvliegtuig te bouwen, en dat zou het eerste in zijn soort zijn sinds de Concorde in 2003. De X-plane zou 2021 zijn eerste testvlucht moeten uitvoeren en in 2035 de eerste keer passagiers vervoeren.

Het toestel zou in drie uur tijd van New York naar Londen moeten vliegen, en dat aan een kruissnelheid van 1.500 kilometer per uur. Daarmee zou het vliegtuig de geluidsmuur telkens doorbreken, maar door de bouw willen ze het geluid dat dat maakt, tot een minimum beperken.

De bouw zou 202 miljoen euro kosten. Nasa wil voor de eerste keer testvliegen in 2012, om passagiers te vervoeren zal het nog moeten wachten tot 2035.

De Concorde verdween in 2003, deels omdat vliegen met het toestel te duur was. In 2000 crashte er nog een Concorde van Air France, daarbij kwamen toen 113 mensen om het leven.