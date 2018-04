Krijgt Koning ons in Veiligheidsraad?

Ons land heeft in New York een receptie georganiseerd met ruim 400 genodigden. Samen met koning Filip en koningin Mathilde verdedigde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders er de Belgische kandidatuur voor een zitje in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 2019-2020, waarover op 8 juni wordt gestemd. VTM NIEUWS-journaliste Eva Peeters ging mee.

Het Belgische vorstenpaar landde gisteren in New York, waar ze op uitnodiging van de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN, Miroslav Lajcák, een vergadering op hoog niveau bijwonen over vredesopbouw en duurzame vrede.

Koning Filip zal als eerste spreker het woord nemen op de conferentie. Het werkbezoek duurt nog tot en met morgen.