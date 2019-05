Koninklijke familie reageert op geboorte van ‘Royal baby’

Zowel de Queen als prins William en Kate hebben gereageerd op de geboorte van het zoontje van prins Harry en zijn vrouw Meghan. De Britse prins William (36) is erg blij over de geboorte van het eerste kind van zijn jongere broer Harry (34) en hertogin Meghan (37).

"Ik ben heel enthousiast", zei hij in de marge van een afspraak in Greenwich bij Londen. Hij heeft zijn neefje nog niet gezien, zei hij. "Ik verheug me er al op hem een van de dagen te kunnen zien, als een en ander wat rustiger is geworden".

"Ik ben erg verheugd en blij dat mijn broer nu ook in het kringetje van slapelozen mag vertoeven, wat betekent een ouder te zijn", voegde hij er gekscherend aan toe. William heeft al drie kinderen met zijn vrouw Kate (37). Op de vraag of hij goede tips voor zijn broer had, antwoordde hij: "Veel raad, veel goede raad. Maar neen, ik wens hem het allerbeste en ik hoop dat hij in de komende dagen rust kan vinden en genieten van de komst van de pasgeborene".

De baby, wiens naam nog niet is gekend, is gisterenochtend geboren. De naam en eerste foto's van de baby worden normaal gezien morgen onthuld.