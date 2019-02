Koningin Mathilde is momenteel voor drie dagen op bezoek in Mozambique. Ze bezocht vandaag een organisatie die het geweld tegen vrouwen en meisjes aanpakt, want nog altijd zijn er heel wat verkrachtingen in het Afrikaanse land.

Als ambassadrice van de Verenigde Naties wil de koningin ook iets doen aan het hoge aantal kindhuwelijken. Zo’n kindhuwelijk verhindert namelijk de schoolcarrière van een jong meisje.