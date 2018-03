Koning bedankt Canadezen voor WOI

Koning Filip heeft in Ottawa in Canada hulde gebracht aan de Canadese veteranen die 100 jaar geleden ons land hebben bevrijd. Meer dan 15.000 Canadezen sneuvelden in België tijdens de Eerste Wereldoorlog. “Dat is een offer dat we nooit zullen vergeten", zei de koning.

Op de huldiging sprak de koning ook met veteranen uit Tweede Wereldoorlog. En een van hen kon zelfs nog levendig getuigen over de bevrijding na Tweede Wereldoorlog.

De koning en de koningin hebben een drukke agenda in Canada. Zo stond er ook een lunch met acht belangrijke bedrijfsleiders op het programma.

Investeren

Onder hen Ron Mock, de grote baas van een pensioenfonds voor leerkrachten met een portefeuille van maar liefst 100 miljard euro. Ze zijn al hoofdaandeelhouder van de luchthaven van Zaventem en willen nog investeren.