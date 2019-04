Acteur en humorist Volodymyr Zelensky, een nieuwkomer in de politiek, heeft vandaag een klinkende overwinning op aftredend president Petro Porosjenko behaald in de presidentsverkiezingen in Oekraïne. De uitslag geeft de omvang weer van het wantrouwen van de kiezers tegenover de zittende machthebbers.