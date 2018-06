Kleine explosie in Londens metrostation

De Britse politie onderzoekt een kleine ontploffing in de Londense metro, waarbij gisteravond verschillende mensen lichtgewond geraakt zijn. Het zou niet om een terreurdaad gaan, maar het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is.

De Metropolitan Police werd rond 19 uur op de hoogte gebracht van het incident in Southgate Station, in het noorden van Londen. Er werden verschillende politieploegen, brandweerwagens en ambulances ter plaatse gestuurd en er werd een veiligheidszone ingesteld.

Geen terreurdaad

"Er is een onderzoek lopende om de oorzaak van de ontploffing na te gaan", zegt Scotland Yard. "Het lijkt alvast om een kleine explosie te gaan en er raakte niemand zwaar gewond". De Britse transportpolitie gaat alvast niet uit van een terreurdaad, zo laat ze op Twitter weten.

Verbrand rubber

Sommige ooggetuigen spreken op Twitter van paniek in de metro en een geur van verbrand rubber. De hulpdiensten hebben drie lichtgewonden verzorgd en twee anderen naar het ziekenhuis gebracht.