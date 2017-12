Kinderen vaker slachtoffer van oorlog

2017 was een vreselijk jaar voor kinderen in oorlogsgebieden, zegt Unicef. Ze worden steeds vaker gebruikt als menselijk schild, gedood of verminkt of zelf gerekruteerd als kindsoldaat. Unicef roept alle strijdende partijen op om zich aan de internationale wetten te houden en geen geweld te gebruiken tegen kinderen.

Kinderen zijn vaak het doelwit in een oorlog en worden vaak gedood, verkracht of gedwongen om mee te vechten. Volgens Unicef gebeurde dat dit jaar te vaak. Van de meer dan 600.000 vluchtelingen in de opvangkampen in Bangladesh bijvoorbeeld, zijn bijna 380.000 kinderen. In Jemen zijn al 5.000 kinderen gedood in de burgeroorlog daar. 1,8 miljoen kinderen zijn er ondervoed.

In Syrië zijn volgens Unicef heel wat kinderen opgegroeid met de gruwel van de oorlog en beschouwen die dan ook als normaalste zaak van de wereld. Kinderen getuigen namelijk over executies van IS in de straten van Raqqa. Ze zagen hoe hoofden afgehakt werden en lichamen door de straten gesleept werden achter een pick-uptruck.

In Nigeria en Kameroen werden 135 kinderen gedwongen tot zelfmoordterrorist voor terreurgroep Boko Haram.

In Zuid-Soedan werden 19.000 kinderen geronseld om mee te vechten als kindsoldaat.