Een vierjarige jongen heeft urenlang met zijn hoofd vastgezeten tussen een betonnen balustrade in de Chileense badstad Viña del Mar.

Omstaanders probeerden het kind te bevrijden, maar zonder succes. Daarop werd de brandweer ingeschakeld en die moesten de grove middelen bovenhalen.

Met de slijpschijf werd de balustrade in stukken gesneden en kon het kind losgemaakt worden. Hoe hij überhaupt in zijn benarde situatie terechtkwam, is niet geweten.