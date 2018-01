Kind gered vanonder puin in Syrië

In Syrië is, in een gebied dat gecontroleerd wordt door rebellen, een kind vanonder het puin gehaald na bombardementen door de regering.

De regering zou volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten bombardementen uitgevoerd hebben op Saqba, een rebellengebied in de regio Oost-Ghouta, in de buurt van de hoofdstad Damascus.

De bombardementen zouden twaalf dagen geduurd hebben en daarbij zouden twintig mensen gewond geraakt zijn. De beelden werden gemaakt door de Syrische hulpverleningsorganisatie Syria Civil Defence.