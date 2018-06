De Kilaueavulkaan op het Amerikaanse eiland Hawaï spuwt nog altijd lava. De uitbarsting is ondertussen al meer dan een maand bezig. De vulkaan vernielde honderden huizen op het eiland.

Momenteel wordt vooral de westkant van Hawaï getroffen. Bewoners van het gebied hebben last van ‘vog’, vulkanische mist. Ook het toerisme leidt onder de vulkaanuitbarsting. Er is een opvallende daling in het aantal boekingen.

