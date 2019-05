Khadija's man werd vermoord door undercover IS-militanten

Hoewel terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in 2016 verslagen werd in Irak, zijn nog altijd zo’n vijf- tot zevenduizend militanten actief in het land. Ze gaan undercover en doen zich voor als soldaten van het leger. Zo vermoordden ze heel wat burgers. Ook Khadija verloor haar man en twee schoonbroers op die manier.

“Ze kwamen binnen en deden zich voor als soldaten”, vertelt Khadija emotioneel. “Ze trokken mijn man en zijn twee broers mee naar buiten en daar vermoordden ze hen”. Inad en zijn broers Mohammed en Abdulmuhsin waren informanten van het leger en woonden in Badush. Dat was in 2014 nog een van de grootste bolwerken van IS.

Dochtertje

Inads dochter Ayham zag hoe haar vader en haar twee nonkels dood in de tuin lagen. “Ze probeerde de kogel nog uit haar vaders kaak te halen, maar dat lukte niet”, vertelt Khadija. “Er is geen dag die voorbijgaat zonder dat ik aan die verschrikkelijke nacht denk”, klinkt het nog.

Undercover

Bijna drie jaar nadat IS verslagen werd in Irak, zijn hun militanten nog altijd actief in Badush. Ze voeren bombardementen en executies uit en zijn verwikkeld in een hevige strijd met de veiligheidstroepen. Ze verschuilen zich in grotten en doen zich voor als leden van het Iraakse leger.