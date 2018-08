Kerktoren wordt brandende toorts

De klokkentoren van de Sainte-Thérèsekerk in het Franse Rennes is deze nacht helemaal afgebrand. Op video’s die op sociale media verspreid worden, is te zien hoe de torenspits verkruimelt onder het geweld van de vlammen.

“De buurt is gesloten, zegt Edouard Reis Carona, hoofdredacteur van het dagblad Ouest France. De brandweerlieden beschermen de omliggende huizen.” Uiteindelijk werd de brand door zo’n vijftig brandweerlieden in ongeveer twee uur tijd geblust.

In 2001 was de kerk al gerestaureerd na een brand die het gebouw gedeeltelijk had vernietigd. In 2005 werd het gebouw als historisch monument geregistreerd.

De brandweer probeerde te voorkomen dat de klokken zouden vallen en dat het vuur ook de tombe van de Heilige Thérèse zou verwoesten.

Video: Ouest France