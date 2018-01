Kent Trump het volkslied niet?

De Amerikaanse president Donald Trump woonde gisteren een nationaal kampioenschap American Football bij. Hij ‘zong’ ook het volkslied op het veld samen met enkele militairen in opleiding. Alleen leek het alsof Trump de woorden van het volkslied vergeten was.

Sommige woorden zingt hij wel uit volle borst mee, maar andere mompelt hij en hij laat ook volledige stukken weg uit het volkslied.

Reden genoeg voor een storm aan kritiek op sociale media. Maar Anthony Zurcher, politiek analist van de Britse openbare omroep BBC heeft een verklaring. “Hij is hardhorig en op het veld stuitert het geluid in het rond en is het dus moeilijk om de muziek te ontcijferen. Meezingen kan dus niet gemakkelijk zijn voor hem”, schrijft hij op Twitter.

For those grousing about Trump seemingly not knowing the words to the national anthem: 1) He's hard of hearing and 2) down on the field, the sound bounces around a lot and it's hard to decipher the music. Singing along wouldn't be easy for him.