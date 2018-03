Keniaanse jongeren leren programmeren

In Kenia zijn technologiebedrijven in opmars. Ook giganten als Facebook en Google spelen daarbij een rol. Zo is het bedrijf Andela opgericht, met geld van onder andere Facebook-baas Mark Zuckerberg. Het is de bedoeling om de allerslimsten op te leiden tot elite-programmeurs.

Andela is een fenomeen. Jonge Kenianen uit alle lagen van de bevolking die een carrière willen als programmeur komen hier aankloppen. Rehema Wachira werkt er als software ontwikkelaar. “Ik heb eerst zelf leren programmeren”, zegt hij. “Ik zocht op internet naar informatie en vond zo gelukkig genoeg Andela en heb me ingeschreven.”

Een opleiding duurt vier jaar. Studenten krijgen een maandloon en werken ook vanuit Kenia, voor grote bedrijven zoals Facebook of Burger King. Maar ook Belgische ondernemingen hebben interesse, want betaalbare programmeurs zijn schaars. Je moet geen diploma hebben om bij Andela te starten. maar er is eerst wel een loodzwaar toelatingsexamen.

Soms zwaaien grote Westerse bedrijven al snel met contracten, nog tijdens hun opleiding. Maar meestal blijven ze bij Andela. Voor de sfeer en informele manier van leren en werken; en omdat ze graag in Kenia blijven.

“Andela werkt met programmeren op afstand”, zegt Rehema. “En we werken zo meteen van als je hier binnenkomt. We zijn het dus zo gewend. Zo kan ik gewoon vanuit Kenia werken en van thuis. En toch kan ik nog wereldwijd kansen grijpen. Andela is al in drie Afrikaanse landen actief, en wil nog uitbreiden. De eerste lichting van enkele tientallen topprogrammeurs studeert dit jaar af.