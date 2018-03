Kenia wordt stilaan ‘Silicon Savannah’

In Kenia is een hele generatie jongeren gestart met het oprichten van eigen technologiebedrijven. Het gaat zelfs over zoveel bedrijven dat de regio stilaan ‘Silicon Savannah’ wordt genoemd, naar Silicon Valley. Dat wekt ook de interesse van verschillende ondernemingen uit ons land, die deze week op bezoek zijn in de regio.

Onder meer in Nairobi bulkt het van de technologiebedrijven. De bedrijven bouwen vaak producten die heel lokale problemen oplossen.

Zo helpt het product ‘M-kopa Solar’ Kenianen die geen elektriciteit hebben. “De kit bestaat uit een zonnepaneel dat op het dak ligt”, legt Pauline Githugu uit. “Het gaat om een batterij die de stroom opslaat. Ze kan dan een gsm, een zaklamp of een radio opladen en de lichten aan het plafond laten branden.”

Al 600.000 gezinnen hebben het systeem intussen in huis gehaald. Ze kopen het niet in een keer omdat het te duur is, maar ze betalen elke dag waarop ze stroom willen ongeveer vijftig eurocent met hun gsm.

Succes bij ons doorgedrongen

Het succes van Kenia dringt ook stilaan bij ons door. Daarom is een delegatie van Belgische bedrijven er op bezoek. “Dit zijn landen met een jonge bevolking met enorme noden en met op gebied van technologie bijzonder veel honger”, zegt minister van Digitale Agenda, Alexander De Croo (Open Vld).