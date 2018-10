Kavanaugh quasi zeker van benoeming door senatoren

Brett Kavanaugh is quasi zeker van zijn benoeming tot rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof, dankzij de steun van de Republikeinse Senator Susan Collins en de Democraat Joe Manchin. Zij kondigden aan dat ze voor Kavanaugh zullen stemmen in de finale stemming. De Amerikaanse president Donald Trump had hem voorgedragen.

"Ik zal stemmen om rechter Kavanaugh te bevestigen", verklaarde Collins. Ze heeft haar motivatie uitgelegd tijdens een toespraak van 45 minuten voor haar collega's in de Senaat. Manchin volgde haar voorbeeld in een verklaring.

Momenteel gaat het richting een meerderheid van 51 senatoren voor en 49 tegen de benoeming van Kavanaugh.

De senatoren in de VS hadden eerder in een belangrijke stemming beslist om de benoeming van Brett Kavanaugh als rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof voort te zetten. Met de procedurestemming van vrijdag werd de facto het eindpunt van de debatten vastgelegd. Er is daarvoor een termijn van dertig uur opgestart. De definitieve stemming om de benoeming van Kavanaugh te bevestigen, zal daardoor wellicht vandaag kunnen plaatsvinden.