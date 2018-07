Kate en Meghan samen naar Wimbledon

Schoonzussen Meghan Markle en Kate Midleton gaan straks samen de vrouwenfinale van Wimbledon bekijken. Het is voor het eerst dat ze samen in het openbaar op pad zijn zonder hun partners, prins Harry en prins William.

De Britse koninklijke familie houdt van tennis en duikt dan ook geregeld op in de tribune van de Grand Slam. Deze keer zijn het de schoonzussen die er samen een uitstapje van maken.

Het is niet de eerste keer dat Meghan Markle naar Wimbledon komt kijken. Ze is een goede vriendin van Serena Williams, die het in de finale opneemt tegen Angelique Kerber.