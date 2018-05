"Kans op vrede helemaal begraven"

Na de gebeurtenissen van gisteren lijkt de kans op vrede tussen Israël en Palestina helemaal weg. Dat zegt VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers vanuit Gaza.

“De Palestijnen hebben het gevoel dat met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Amerikaanse president Donald Trump zij en zij, er geen partner meer is om Israël en Palestina naar vrede te helpen”, legt Ramaekers uit.

Uitzichtloos

De VS heeft namelijk jarenlang als bemiddelaar opgetreden in de oorlog, maar nu Trump heel Jeruzalem als hoofdstad van Israël, en niet van Palestina, heeft erkend, lijkt ook dat gedaan.

“De situatie is en blijft uitzichtloos. De enigen die welvaren bij deze gebeurtenissen zijn de extremisten. En dan spreek ik niet alleen over Hamas, maar ook over Islamic Jihad, die mogelijk nog extremer zijn. Eigenlijk is er vandaag alleen maar slecht nieuws te melden”, sluit Ramaekers af.

