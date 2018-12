Juncker gaat op vreemde manier door haren vrouwelijke collega en beelden gaan viraal

Er zijn opnieuw vreemde beelden opgedoken van de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. Daarop is te zien hoe hij opeens door het haar van een vrouwelijke collega gaat.

Het incident gebeurde op dezelfde dag dat Juncker een aanvaring had met de Britse premier Theresa May. Die was tegen Juncker uitgevaren nadat hij haar “vaag” had genoemd.

Kus

De nieuwe beelden tonen hoe de 64-jarige Juncker toestapt op Pernilla Sjölin – het plaatsvervangend hoofd van het protocol van de Europese Unie – en door haar haren gaat. Vervolgens geeft hij haar een kus. De vrouw stapt daarop vreemd kijkend weg. Nadat hij nog een andere vrouw heeft gekust, maakt Juncker een rillende beweging.