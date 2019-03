Joodse vrouwenrechtengroep en orthodoxe joden raken slaags aan de Klaagmuur

Aan de Klaagmuur in Jeruzalem is het vanmorgen tot schermutselingen gekomen tussen een joodse vrouwenrechtenorganisatie en orthodoxe joden. De politie heeft de leden van de actiegroep moeten weghalen van de heilige site.

De actiegroep "Women of the Wall" was vrijdag met zowat 150 vrouwen naar de klaagmuur afgezakt om de dertigste verjaardag te herdenken van die organisatie, die niet toevallig op de internationale vrouwendag werd opgericht. De groep ijvert onder meer voor de mogelijkheid om mannen en vrouwen samen te laten bidden aan de Klaagmuur. Momenteel moeten mannen en vrouwen er gescheiden bidden.

De vrouwen werden bij hun actie echter omsingeld door zowat tienduizend jonge orthodoxe joden, onder wie ook heel wat vrouwen. "Het werd zeer gevaarlijk, heel gewelddadig", zegt Tzaphira Stern van Women of the Wall. De vrouwen werden geduwd, bespuwd en kregen ook heel wat beledigingen te horen. Twee mensen moesten verzorging krijgen. De politie moest hen uiteindelijk weghalen.

De Israëlische politie wijst met een beschuldigende vinger naar de actiegroep. Ze zijn naar de muur gekomen "met de intentie tot confrontatie en provocatie", zegt de politie.

Women of the Wall organiseer maandelijks een gebed aan de Klaagmuur. Hun actie is in het verleden wel vaker verstoord door orthodoxe joden.