In Kerala, een deelstaat in het zuiden van India, heeft de luchtmacht een gezin moeten redden uit hun woning. Het gezin kon door zware overstromingen geen kant meer uit. Een moeder, vader en zoontje werden noodgedwongen per helikopter gered en omhoog gehesen.

Door de moessonregens zijn er al sinds mei zware overstromingen in het zuiden van India. Daarbij kwamen al zeker 357 mensen om het leven. Er zouden nog altijd zo’n 100.000 mensen vastzitten in hun woning

