Jongen die aan skilift bengelt gered door inventieve tieners

Afgelopen woensdag heeft een jongen de schrik van zijn leven beleefd toen hij aan een skilift van zes meter bengelde in Grouse Mountain, een skigebied in het zuidwesten van Canada . Zijn vader kon hem wel vasthouden, maar niet omhoog trekken om opnieuw in het karretje te gaan zitten.

Gelukkig kwamen enkele tienerjongens snel met een oplossing. Ze namen een stuk plasic omheining en legden daar een plofkussen op. Uiteindelijk sprong de jongen en landde hij veilig op de zelfgemaakte matras. Hij kwam er met de schrik vanaf.