Jongeman steelt de show tijdens speech van Trump

Het internet is in de ban van ‘plaid shirt guy’, een jongeman die de show stal tijdens een speech van president Trump. De scholier in het ruitjeshemd liet zich opmerken door zijn opvallende gezichtsuitdrukkingen, waaruit duidelijk bleek dat hij het niet eens was met Trump.

De 17-jarige jongeman wordt na een tijdje gevraagd om weg te gaan. Hij wordt vervangen door een stand-in die duidelijk veel meer lacht.

Nochtans bedoelde hij het niet als protestactie, zegt hij zelf. “Het waren gewoon mijn eerlijke reacties”, beweert hij.