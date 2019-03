John Malkovich is de nieuwe Paus

De Amerikaanse acteur speelt de rol van Paus in de nieuwe serie The New Pope. Paolo Sorrentino, de Italiaanse regiseur, vond hem de geschikte acteur om de rol als heilig man te vertolken.

Tijdens de opnames rijdt Malkovich in een replica van de pausmobiel over het Sint-Pietersplein en houdt hij een baby in de lucht om die te zegenen terwijl begroet wordt met dozijnen gele rozen.

Er kwamen heel wat toeristen kijken naar de opnames. De nieuwe serie is het vervolg op 'The Young Pope' met Jude Law als hoofdrolspeler. Er zullen heel wat personages terugkeren in 'The New Pope'. De nieuwe serie komt dit jaar nog uit.