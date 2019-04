Joe Biden officieel kandidaat voor presidentsverkiezingen

Joe Biden wil Donald Trump opvolgen als president van de Verenigde Staten. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Biden was acht jaar lang de vicepresident van Barack Obama, maar doet nu zelf dus een gooi naar ‘The Oval Office’.

De geruchtenmolen draait al enkele maanden op volle toeren, en in een video bevestigt Biden nu wat velen dachten: hij stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2020. Vroege peilingen tonen aan dat Biden een grote kans maakt om de Democratische kandidaat te worden, maar dan zal hij wel moeten afrekenen met senator Bernie Sanders.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3