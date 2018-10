Als we de opwarming van de aarde willen beperken tot 1,5 graad dan moeten we nu iets doen. Dat is de conclusie van een nieuw alarmerend rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Drie jaar geleden hebben 195 landen in Parijs afgesproken om de opwarming te beperken tot 2 graden en liefst tot anderhalf. Nu blijkt dat die halve graad een énorm verschil maakt. “Ik ben bezorgd, maar ook hoopvol”, zegt VTM-weervrouw Jill Peeters.