Het is vandaag één jaar geleden dat een bestelwagen op de massa inreed op de Ramblas in Barcelona. Bij de aanslag en een tweede verijdelde aanslag in de nacht van 17 op 18 augustus in Cambrils, kwamen in totaal 16 mensen om, onder wie een Belgische vrouw. Op de Ramblas legden mensen gisteren al bloemen neer om even stil te staan bij de aanslag. Vandaag vindt een herdenkingsplechtigheid plaats. Volg die hier live.