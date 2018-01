In Rome doken de Italianen traditiegetrouw de rivier de Tiber in om het nieuwe jaar in te zetten. Vanop een brug sprongen ze het ijskoude water in.

Sinds 1946 duiken mannen in Rome elk jaar de Tiber in op 1 januari. De traditie ontstond toen een werkloze lijfwacht aan de slag wilde als stuntman. Om zijn kunnen tentoon te spreiden, dook hij de rivier in.

Dit jaar maakten vier duikers de dertig meter hoge sprong vanop Ponte Cavour.