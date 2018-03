IPhone of wapen? politie schiet zwarte man dood

In de Amerikaanse stad Sacramento hebben agenten een ongewapende zwarte man doodgeschoten. Ze dachten dat de 22-jarige Stephon Clark een wapen vasthad, maar het bleek een iPhone te zijn. Er braken al snel protesten uit.

Het incident deed zich al zondagavond voor, maar komt nu pas in de media, omdat de beelden van de bodycams van de agenten zijn vrijgegeven. Zij waren ter plaatse gekomen omdat een verdachte meerdere autoruiten had ingeslagen en zich dan in een tuin had verborgen.

Protesten

Op de vrijgegeven beelden is te zien hoe de twee het vuur openen zonder zich als politiemensen kenbaar te maken. De agenten dachten een wapen te hebben gezien, maar dat bleek later dus niet het geval.

Na de schietpartij brak er protest uit in Sacramento. Vooral leden van de 'Black Lives Matter'-beweging kwamen op straat. In de VS is er al sinds 2014 veel ophef rond politiegeweld tegen zwarten.