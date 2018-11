Inwoners slapen in tenten na bosbrand Californië

De grote bosbranden in het noorden van Californië hebben nu al zeker 56 mensenlevens geëist. Er zijn opnieuw 8 lichamen ontdekt. Van de gemeente Paradise blijven niets dan ruïnes over. Heel wat geëvacueerde bewoners verblijven intussen in tentenkampen op straat.

Ook in het zuiden, bij badplaats Malibu, woeden er bosbranden. Daarbij zijn al honderden vierkante kilometers bos en huizen in de as gelegd. Daar vielen al 2 dodelijke slachtoffers, wat de totale balans voor de hele staat op 58 doden brengt.