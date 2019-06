Inwoner Byron Bay: “Verdacht dat Théo daar op het strand was”

"We horen wel vaker van jongeren die te veel hebben gedronken, gaan zwemmen, en dan gebeuren er dingen", vertelt een inwoner van Byron Bay aan VTM NIEUWS. "Ik vind het verdacht dat Théo daar op het strand aan de lichttoren was", klinkt het nog.

Maggy woont in Byron Bay en werkte vroeger als jeugdwerker. "Hier in Byron Bay is een feestcultuur, dus mensen komen naar hier en vinden het een erg vrije en open plaats", vertelt ze. "Maar soms kan je ook te veel hebben en dan ken je je eigen limieten niet. Dus ik zeg niet dat dat bij Théo zo was, maar voor mij is het een beetje verdacht dat hij daar op het strand was, in de buurt van de vuurtoren.".

De Belgische Théo Hayez is intussen al drie weken vermist. Gisteren werd een geheime kampplaats ontdekt, maar dat heeft niets opgeleverd. "De politie zoekt dus gewoon verder", besluit Cathérine.