India opent eerste olifantenziekenhuis

India heeft haar eerste olifantenziekenhuis geopend. De dieren zijn in het Aziatische land bedreigd, er leven nog slechts 25.000 in het wild. Hoewel ze een religieus en cultureel icoon zijn, worden ze toch ook opgejaagd omdat ze schade berokken aan de landbouw of zomaar binnenwandelen in huizen.

Over heel India worden olifanten in gevangenschap gehouden en daar worden ze vaak slecht behandeld. Mishandelde olifanten kunnen nu dus in het ziekenhuis in de provincie Uttar Pradesh terecht.

De medewerkers hebben toegang tot hoogtechnologische toestellen om de olifanten te verzorgen en genezen.