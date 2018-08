Op het Spaanse eiland Mallorca heeft de politie een illegale schildpaddenkwekerij opgedoekt. Er werden meer dan 1.100 schildpadden en 750 eieren teruggevonden op een boerderij. De schildpadden werden internationaal uitgevoerd en verkocht voor tienduizenden euro’s per stuk. De politie had de kwekerij al anderhalf jaar in het vizier.