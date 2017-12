Hoogste Lego-toren voor kankerpatiëntje

Tel Aviv hoopt het wereldrecord van de hoogste Lego-toren te breken, ter nagedachtenis van een achtjarige jongen die aan kanker stierf, zo heeft een woordvoerster van de Israëlische kuststad gezegd.

De stad wil met een half miljoen van de kleurige plastic blokjes een toren van 35,95 meter bouwen. Een 35,05 meter hoge Lego-toren in Milaan is vandaag volgens het Guinness Book recordhouder.

De toren op het Rabinplein in Tel Aviv is ter herinnering aan Omer Sayag. "Omer speelde altijd graag met Lego's en het project is te zijner nagedachtenis", zei de woordvoerster van de stad. Het bedrijf in Denemarken is niet betrokken bij het project, dat met giften gefinancierd werd, voegde ze eraan toe.