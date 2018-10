Hongersnood in Jemen kan 14 miljoen mensen treffen

De hongersnood in Jemen kan volgens de Verenigde Naties weldra veertien miljoen inwoners treffen. Dat is de helft van de bevolking, zei VN-noodhulpcoördinator Mark Lowcock aan de VN-Veiligheidsraad in New York.

De hongersnood die er op korte termijn aankomt, kan "groter zijn dan alles wat de experten in dit gebied in hun professioneel leven al meegemaakt hebben". De situatie blijft verslechteren. Lowcock riep op tot een humanitair bestand en vroeg meer geld voor humanitaire steun.

In Jemen woedt al vier jaar een burgeroorlog. Die begon tot Houthi-opstandelingen grote delen van het land innamen. Buurland Saoedi-Arabië, dat een bondgenoot is van de regering, nam vervolgens de leiding over een coalitie die posities bombardeert van de Houthi-rebellen, die door Iran worden gesteund.

Humanitaire ramp

De Verenigde Naties spreken van de ergste humanitaire ramp ter wereld. In de oorlog zijn er volgens VN-schattingen meer dan 28.000 personen omgekomen, onder wie 10.000 burgers.

Ons land trekt inmiddels 5,5 miljoen euro extra humanitaire hulp uit voor Jemen.