Honderden migranten opgepakt op grens Guatemala-Mexico

Op de grens tussen Mexico en Guatemala zijn een 500-tal Zuid-Amerikaanse migranten gisteren opgepakt door de politie. Op beelden is te zien hoe kinderen en hun ouders brutaal in busjes geduwd worden die hen terugbrengen naar hun thuisland.

Het gaat er wel vaker hevig aan toe op grensgebieden in Mexico als migranten er in aanvaring komen met de politie. Ze proberen te vluchten om een aanhouding te voorkomen en alsnog hun bestemming te bereiken.

Al meer dan een jaar zijn tienduizenden Zuid-Amerikanen onderweg naar de Verenigde Staten in de zogenaamde migrantenkaravaan. Ze willen de armoede en het geweld in hun thuisland ontvluchten en hopen op een beter leven in de VS.